Хатуна Аташян возместила ущерб трём блогерам на 800 тысяч рублей

«Моя доверительница в полном объёме возместила ущерб на общую сумму около 800 тыс. рублей трём блогерам, которых следователи признали потерпевшими. Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании Хатуне меры пресечения в виде ареста, несмотря на то, что в действиях моей подзащитной нет законных для этого оснований», — сказал защитник.