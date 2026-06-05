Житель Хабаровского края осуждён за ложное сообщение о захвате отдела полиции

Как установил суд, горожанин, будучи пьяным, позвонил со своего телефона в полицию по номеру 102 и сказал, что отдел захвачен, что заведомо не соответствовало действительности. Тем не менее, полицейские выезжали на проверку ложного сообщения, отвлекаясь от работы. Кроме того, государству был причинен материальный ущерб в связи с выездом. Шутник был задержан и признал свою вину.