Грузовик зацепил провода и повалил электрические столбы на проезжую часть в Алматы

В результате местные жители проснулись от жуткого грохота и, выбежав на улицу, увидели заваленную столбами и проводами проезжую часть. Однако это не напугало некоторых водителей, которые проезжали между завалами столбов и проводов, которые на тот момент еще не были обесточены.