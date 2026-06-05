Грузовик зацепил провода и повалил электрические столбы на проезжую часть в Алматы

Кран-манипулятор двигался по ул. Жансугурова в северном направлении и каким-то образом зацепил силовой кабель 380 вольт, свалил на проезжую часть два столба с такими же силовыми проводами и два фонарных столба.
На одном из столбов была система видеофиксации «Сергек».
В результате местные жители проснулись от жуткого грохота и, выбежав на улицу, увидели заваленную столбами и проводами проезжую часть. Однако это не напугало некоторых водителей, которые проезжали между завалами столбов и проводов, которые на тот момент еще не были обесточены.
Прибывшие на место происшествия электрики обрезали провода и разбирались с завалами.
Движение на ближайших перекрестках по ул. Жансугурова, между ул. Дулатова и Омарова, перекрыто в обоих направлениях. Весь транспортный поток двигается в объезд. Полиция разыскивает учинивший погром манипулятор.
Часами ранее водитель Geely вылетел на тротуар и врезался в дерево в Алматы.