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Грузовик зацепил провода и повалил электрические столбы на проезжую часть в Алматы

Ранним утром 5 июня грузовой кран-манипулятор оставил без электричества несколько домов в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Кран-манипулятор двигался по ул. Жансугурова в северном направлении и каким-то образом зацепил силовой кабель 380 вольт, свалил на проезжую часть два столба с такими же силовыми проводами и два фонарных столба.

На одном из столбов была система видеофиксации «Сергек».

В результате местные жители проснулись от жуткого грохота и, выбежав на улицу, увидели заваленную столбами и проводами проезжую часть. Однако это не напугало некоторых водителей, которые проезжали между завалами столбов и проводов, которые на тот момент еще не были обесточены.

Прибывшие на место происшествия электрики обрезали провода и разбирались с завалами.

Движение на ближайших перекрестках по ул. Жансугурова, между ул. Дулатова и Омарова, перекрыто в обоих направлениях. Весь транспортный поток двигается в объезд. Полиция разыскивает учинивший погром манипулятор.

Часами ранее водитель Geely вылетел на тротуар и врезался в дерево в Алматы.