Операция «Госизмена»: звонки от «ФСБ» опустошили счета трёх жительниц Уссурийска

Так, 63-летняя жительница села Степное получила SMS о несанкционированном входе в её аккаунт на «Госуслугах». Перезвонив по указанному номеру, она попала в ловушку: ей сначала помог фальшивый технический специалист, а затем «сотрудник ФСБ», который заявил, что от её имени пытались перевести 2,5 млн рублей террористу. Чтобы избежать ареста, женщина в течение нескольких дней перевела мошенникам 1 млн рублей, а затем по их требованию удалила всю переписку и молчала почти месяц.