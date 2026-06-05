Операция «Госизмена»: звонки от «ФСБ» опустошили счета трёх жительниц Уссурийска

За последнюю неделю в Уссурийске зафиксировано три случая крупного мошенничества, жертвами которого стали женщины старше 50 лет. Преступники, представляясь сотрудниками силовых структур и техподдержки портала «Госуслуги» (16+), обвинили их в финансировании террористов на территории «недружественного государства» — и убедили перевести сбережения на якобы «безопасные» счета, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Так, 63-летняя жительница села Степное получила SMS о несанкционированном входе в её аккаунт на «Госуслугах». Перезвонив по указанному номеру, она попала в ловушку: ей сначала помог фальшивый технический специалист, а затем «сотрудник ФСБ», который заявил, что от её имени пытались перевести 2,5 млн рублей террористу. Чтобы избежать ареста, женщина в течение нескольких дней перевела мошенникам 1 млн рублей, а затем по их требованию удалила всю переписку и молчала почти месяц.
Аналогичные схемы использовали и в отношении двух других потерпевших — 52 и 53 лет. Им внушали, что их счета скомпрометированы, а деньги «меченые». Под предлогом экспертизы аферисты заставили их снять наличные и передать неизвестному курьеру. Ущерб составил 3,8 млн и 4,15 млн рублей соответственно.
По всем трем случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Следствие продолжается.
Напомним, что недавно жительница Красноармейского муниципального округа стала жертвой мошенников, отдав им 3 млн рублей. Злоумышленники, представившись сотрудниками силовых структур, убедили её, что на банковском счете оказались похищенные деньги государственного ведомства.