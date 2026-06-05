Санитары питерских моргов делили деньги мертвых и превратили смерть в бизнес

30 сентября 2001 года старший санитар Сергей Ефимов возвращался домой. Подъезд дома на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге был обычной городской точкой: лифт, лестничная площадка, несколько шагов от улицы до квартиры. Там Ефимова ждали.
Он был убит. Его жена Татьяна, которая находилась рядом, выжила после нападения. Позже следствие установит: Ефимов был не случайной жертвой. Он входил в круг людей, связанных с городскими моргами, а затем решил выйти из этой системы. Руководители группы, по версии следствия и выводам суда, опасались, что он расскажет правоохранителям о совершенных и готовящихся преступлениях.
После смерти Ефимова остались записи. В них он описывал состав группы, ее участников, внутренние связи и эпизоды, которые считал преступными. Для следствия это был редкий документ изнутри закрытой среды. Не слух, не пересказ со стороны, не журналистская догадка, а попытка человека из самой системы объяснить, как она устроена.
Главными фигурантами дела стали Валерий Бурыкин и Павел Беляев. Бурыкин работал в городском патолого-анатомическом бюро: сначала санитаром, затем инспектором по контролю за младшим медицинским персоналом. Беляев проходил как его ближайший соучастник и управленческое звено внутри этой среды.
Судебная история «банды санитаров» растянулась почти на десятилетие. В 2006 году часть участников получила сроки. В 2010 году Бурыкина приговорили к 16 годам колонии строгого режима. В 2014 году он снова оказался в суде и получил окончательно 23 года. Алексей Чабан, бывший санитар морга, получил 24 года.
Это дело часто называют историей похоронной мафии. Но точнее — это история о том, как должность в закрытом медицинском учреждении, деньги родственников умерших, страх сотрудников и слабый контроль государства сложились в криминальную систему. Она работала там, где человек особенно уязвим, — у двери морга.
Морг как место власти.
Похоронный рынок 1990-х был особым криминальным пространством. В обычном бизнесе клиент выбирает, сравнивает, спорит. Здесь человек приходит после смерти близкого. Он растерян, торопится, плохо понимает порядок действий и почти всегда готов платить, лишь бы все прошло без унижения и задержек.
Морг в такой системе — не просто помещение при больнице. Это вход в цепочку денег. Подготовка тела, документы, перевозка, ритуальная фирма, кладбище, дополнительные услуги. Кто первым говорил с родственниками, тот часто направлял весь дальнейший маршрут.
Именно эта точка стала главным ресурсом группы. По материалам дела, Бурыкин и Беляев решили создать устойчивую преступную структуру для контроля над производственной и финансово-хозяйственной деятельностью системы городских моргов. В группу привлекали людей, работавших санитарами. Деньги, полученные от платных и неформальных услуг, собирались и распределялись внутри круга.
На бумаге должность Бурыкина не выглядела высокой. Инспектор по контролю за младшим персоналом — не руководитель комитета, не главный врач, не владелец ритуальной компании. Но в реальности власть в таких системах часто держится не на табличке у кабинета, а на доступе: к сменам, людям, телам, родственникам, внутренним правилам и наличному потоку.
Санитар в этой истории был не низшим звеном, а человеком на границе двух миров. С одной стороны — больница, справки, патолого-анатомическое бюро, государственная печать. С другой — родственники в состоянии шока, ритуальные фирмы, кладбища, посредники и деньги.
Бурыкин, как установил суд, понял цену этой границы. Не в переносном смысле. В прямом.
Человек с незаметной должностью.
Валерий Бурыкин не был уличным лидером в привычном криминальном образе. В открытых материалах он проходит как бывший старший санитар, затем инспектор по контролю за работой младшего медицинского персонала городского патолого-анатомического бюро. Но именно это делало дело особенно показательным.
Криминальная власть здесь не приходила снаружи. Она росла внутри учреждения. Через знакомых, смены, распоряжения, общий спортзал, внутреннюю дисциплину, деньги и страх.
Следствие считало, что Бурыкин и Беляев не просто собирали доходы. Они выстраивали структуру. Одни участники должны были контролировать денежный поток, другие — выполнять силовые поручения, третьи — поддерживать порядок внутри группы. В материалах следствия говорилось и о признаках сплоченности: общей среде, дисциплине, постоянных контактах, распределении ролей.
Это была не банда в привычной газетной картинке — без открытого захвата улицы, громких заявлений и демонстративной силы. Она действовала в коридорах учреждений, где люди привыкли говорить тихо. В таких местах редко спорят. Там спрашивают, что делать дальше, и платят тому, кто отвечает уверенно.
Поэтому фигура Бурыкина в этом деле важна не как «страшный персонаж», а как тип. Человек, который получил доступ к слабому месту системы и превратил его в источник власти.
Деньги вокруг смерти.
Деньги вокруг смерти редко выглядят как криминальный сюжет. Они выглядят как квитанция, устная договоренность, «доплата», срочная услуга, совет обратиться «к проверенным людям». Родственник умершего почти никогда не проверяет тарифы и законность требований. У него нет сил.
Этим и опасен похоронный рынок. Клиент здесь почти всегда беззащитен. Он приходит не покупать услугу, а решать беду. Он не хочет спорить. Он хочет, чтобы ему сказали: куда идти, что подписать, кому заплатить, когда можно забрать тело, как провести похороны.
Если государство не контролирует такую систему, ее начинают контролировать другие. Не обязательно сразу с оружием. Сначала — через очередь, справку, телефон ритуального агента, задержку, намек, «так принято». Потом — через страх сотрудников. Затем — через устранение тех, кто мешает.
Судебно доказанная часть дела показывает именно эту логику. Группа возникла вокруг моргов, где проходил денежный поток. Затем конфликт вышел за пределы обычной «серой» экономики и привел к убийствам, покушениям и нескольким приговорам.
Важно не расширять вывод дальше суда. Вокруг «банды санитаров» было много слухов, версий и журналистских расследований. Но установленное судом и так достаточно тяжело: группа, созданная людьми из системы городских моргов, контролировала теневые доходы и совершала преступления, за которые ее участники получили длительные сроки.
Убийство своего.
Сергей Ефимов был опасен для группы не как конкурент. Он был опасен как человек изнутри. Он знал людей, роли, деньги, эпизоды, разговоры. По версии следствия, он собирался выйти из группы, и ее руководители решили, что это может привести к разоблачению.
30 сентября 2001 года Ефимова убили в подъезде дома на проспекте Культуры. Его жена выжила. Этот эпизод стал одной из ключевых точек всего дела.
После нападения правоохранители получили записи Ефимова. В них он описывал участников и деятельность группы. Эти записи не остановили преступление, но помогли следствию увидеть структуру. Для криминального дела это всегда перелом: одно дело — расследовать отдельное убийство, другое — понять, что за ним может стоять система.
Но даже после этого дело не стало быстрым. Большинство участников задержали позже, уже после убийства Ларисы Артюховской в 2004 году. До приговора первой группе фигурантов прошло пять лет с момента смерти Ефимова.
Это один из тяжелых вопросов истории. Почему человека, который оставил записи и фактически предупреждал о системе, не смогли защитить? Почему после его убийства дело так долго двигалось к суду? В доступных материалах нет одного простого ответа. Скорее, сработало сразу несколько факторов: закрытость среды, страх свидетелей, пересечение легального и нелегального бизнеса, давность эпизодов и зависимость расследования от показаний самих участников.
Наркологическая линия.
Дело санитаров вышло за пределы моргов, когда рядом появилась наркологическая система. В материалах суда и публикациях по делу фигурировали бывший главный нарколог Северо-Западного федерального округа Леонид Шпиленя, его преемник Сергей Тихомиров, заместитель главного врача городской наркологической больницы Лариса Артюховская и совладелец клиники «Кредо-Мед» Марат Дрейзин.
По данным суда и следствия, в 2003 году были совершены нападения на Леонида Шпиленю. Затем его пост занял Сергей Тихомиров. В августе 2004 года погибла Лариса Артюховская. Именно после этого расследование получило новый ход, а часть фигурантов оказалась под арестом.
В 2006 году Санкт-Петербургский городской суд рассматривал дело шести подсудимых: Павла Беляева, Алексея Чабана, Дмитрия Полешкина, Александра Сырова, Сергея Тихомирова и Марата Дрейзина. Им вменяли участие в преступной группе, убийства, покушения и связанные эпизоды.
Суд назначил Павлу Беляеву 15 лет колонии строгого режима, Дмитрию Полешкину — 13 лет, Алексею Чабану — 14 лет, Сергею Тихомирову — 10 лет, Марату Дрейзину — 4 года. Александр Сыров был освобожден от наказания по отдельным эпизодам в связи с истечением срока давности.
Этот приговор стал первой крупной судебной точкой. Но главного фигуранта в зале не было.
Бегство и возвращение.
Валерий Бурыкин к тому времени покинул Россию. Его дело выделили в отдельное производство. В 2007 году его объявили в международный розыск. В ноябре того же года Бурыкина задержали в Венгрии. В августе 2008-го его экстрадировали в Россию.
К моменту его процесса история «банды санитаров» уже была известна. Но в суде нельзя судить репутацию. Нужно доказывать конкретную вину конкретного человека.
Бурыкин предстал перед судом присяжных. Его обвиняли в бандитизме и убийстве, сопряженном с бандитизмом. Присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. 30 апреля 2010 года Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Суд установил, что Бурыкин участвовал в создании и руководстве бандой, а также в организации убийства Сергея Ефимова. Защита с обвинением не соглашалась и заявляла о намерении обжаловать приговор. Это важная деталь: даже после обвинительного вердикта позиция защиты должна звучать отдельно, а не исчезать из текста.
В обычной криминальной истории на этом можно было бы поставить финал. Главный фигурант найден, экстрадирован, осужден. Но дело санитаров держалось на старых связях, внутренних конфликтах и показаниях людей, которые знали больше, чем было доказано в первом процессе. Поэтому оно вернулось.
Дело, которое заговорило снова.
В 2014 году Санкт-Петербургский городской суд снова рассматривал дело Бурыкина — теперь вместе с Алексеем Чабаном. Речь шла о трех убийствах: адвоката Евгения Соловьева, санитара городского патолого-анатомического бюро Романа Архипова и юриста Алексея Храпунова.
Суд установил: Соловьев был убит в июле 1996 года, Архипов — в феврале 1999 года, Храпунов — в феврале 2003 года. Бурыкина и Чабана признали виновными. Бурыкин получил окончательное наказание — 23 года колонии строгого режима. Чабан — 24 года.
Этот процесс был важен не только сроками. Он показал, как закрытая криминальная система начинает разрушаться изнутри. Доказательная база старых дел часто появляется не сразу. Кто-то из участников погибает, кто-то получает срок, кто-то начинает говорить, кто-то пытается переложить ответственность.
Но показания людей из той же среды всегда требуют осторожности. У каждого может быть свой расчет: смягчить положение, отвести часть вины, отомстить, закрепить выгодную версию. Поэтому точная формула здесь одна: суд признал доказательства достаточными для обвинительного приговора.
Именно так этот блок и должен звучать в публикации. Не «они наконец рассказали правду», не «тайна раскрылась», не «все стало ясно». А спокойнее и сильнее: суд установил, признал виновными, назначил сроки.
Что доказал суд.
В подтвержденной судом части дело выглядит так.
В 2006 году были осуждены несколько участников группы, связанной с городскими моргами и наркологической линией. Суд назначил длительные сроки Беляеву, Чабану, Полешкину и Тихомирову, а Дрейзину — меньший срок с учетом сотрудничества со следствием.
В 2010 году Бурыкин получил 16 лет колонии строгого режима за создание и руководство бандой, а также за убийство, сопряженное с бандитизмом. Центральным эпизодом стал Сергей Ефимов.
В 2014 году Бурыкин и Чабан получили новые сроки по делу об убийствах Евгения Соловьева, Романа Архипова и Алексея Храпунова. Окончательно суд назначил Бурыкину 23 года, Чабану — 24 года колонии строгого режима.
Это и есть твердый каркас материала. Все остальное должно строиться вокруг него осторожно: как версия следствия, данные СМИ, свидетельства участников или не получившие открытого судебного финала эпизоды.
Вокруг «банды санитаров» действительно было больше историй, чем вошло в приговоры. Фигурировали старые убийства людей, связанных с моргами, ритуальным бизнесом, медицинской и юридической средой. Но часть этих сюжетов в доступных источниках остается за пределами судебно подтвержденного блока.
Поэтому текст не должен делать работу суда за суд. Он не должен превращать подозрения в установленные факты. В этом деле и без расширения хватает материала: государственная медицинская инфраструктура, теневые деньги, группа из сотрудников моргов, убийство своего, давление на медицинскую среду, бегство главного фигуранта, экстрадиция и два приговора.
Почему их не остановили раньше.
Такие группы редко держатся только на страхе. Страх — поздняя стадия. Сначала появляется удобство.
Родственникам удобно, когда им сразу объясняют, куда идти. Сотрудникам удобно, когда кто-то берет на себя «решение вопросов». Руководству удобно не видеть наличный поток. Ритуальным фирмам удобно получать клиентов первыми. Тем, кто платит, удобно не спорить в день смерти близкого.
Так серый порядок становится нормой. Он не выглядит как преступление, пока кто-то не погибает. А когда погибает, выясняется, что вокруг уже сложилась сеть: должности, знакомые, телефоны, посредники, люди на сменах, люди в ритуальном бизнесе, люди, которые умеют давить.
Следствию в таких делах трудно доказать систему. Отдельный эпизод можно расследовать как убийство. Но доказать, что за ним стояла устойчивая группа, что у нее были руководители, роли, дисциплина и финансовая цель, гораздо сложнее. Нужны показания, документы, связи между эпизодами, мотивы, подтверждение распределения денег.
Поэтому дело санитаров двигалось годами. Сначала убийство Ефимова. Затем гибель Артюховской. Потом процесс 2006 года. Потом розыск Бурыкина. Потом приговор 2010-го. Потом новое дело и приговор 2014-го.
Для читателя это может выглядеть как медлительность. Для суда это была длинная дорога от подозрения к доказанному обвинению.
Люди по краям дела.
В таких историях легко потерять потерпевших за фамилиями обвиняемых. Но именно они показывают масштаб.
Сергей Ефимов был человеком внутри системы и, по версии следствия, погиб потому, что мог стать источником информации для правоохранителей. Его жена Татьяна выжила после нападения и стала живым напоминанием о том, что преступление было направлено не только против одного человека.
Лариса Артюховская работала в городской наркологической больнице. Ее гибель стала эпизодом, после которого дело резко сдвинулось. В материалах суда она связала историю моргов с более широкой медицинской средой.
Евгений Соловьев и Алексей Храпунов были юристами. Роман Архипов — санитаром городского патолого-анатомического бюро. Их убийства вошли в приговор 2014 года.
Эти люди не должны быть фоном для биографии Бурыкина. Дело важно именно потому, что за криминальной структурой стояли не абстрактные «разборки», а конкретные погибшие, конкретные семьи и конкретная среда, где насилие стало способом управления конфликтами.
Что осталось в тени.
У дела есть второй слой — не судебный, а журналистско-оперативный. В нем фигурировали рассказы о более широком контроле над похоронным рынком, о десятках людей в орбите группы, о странных смертях, о давлении на медицинских работников и конкурентов.
Этот слой нельзя игнорировать, потому что именно он объясняет, почему дело стало символом. Но его нельзя подавать как установленный судом факт. В чистовом тексте такие эпизоды должны звучать предельно осторожно: «по версии следствия», «по данным публикаций», «судебного итога по этому эпизоду в доступных источниках нет».
В этом разница между трукраймом и криминальной легендой. Легенда берет самое громкое и делает вид, что все доказано. Документальный материал показывает границу: вот приговор, вот позиция обвинения, вот версия СМИ, вот зона, где данных недостаточно.
Дело Бурыкина достаточно сильное без легенды. Суд доказал создание банды, убийства, участие людей из системы моргов и устойчивый контроль над теневыми доходами. Этого хватает, чтобы история звучала тяжело и без дополнительных украшений.
Почему это стало символом.
«Банда санитаров» стала символом не только из-за убийств. В российской криминальной истории были группировки с большим числом эпизодов, большим количеством оружия и более громкими именами. Но здесь пугает другое.
Эта система выросла там, где человек ждет помощи от государства. Морг — место, где не должно быть торга, давления и страха. Это последняя бюрократическая инстанция между смертью и похоронами. Там человек не готов защищаться. Он готов слушать.
Криминальная власть в этом деле выглядела не как налет. Она могла выглядеть как деловой разговор в коридоре. Как совет. Как порядок. Как человек, который говорит: «Надо сделать так».
Именно поэтому история санитаров шире приговора. Она показывает, что преступная система может быть встроена не только в улицу или рынок, но и в учреждение. В место, где люди привыкли к закрытым дверям, коротким распоряжениям и чужому молчанию.
Когда человек хоронит близкого, он редко задает вопросы. Он подписывает бумаги. Соглашается на цену. Верит тому, кто говорит уверенно. В этот момент преступная система получает главное преимущество — не силу, а доступ.
После приговоров.
Приговоры 2006, 2010 и 2014 годов закрыли конкретные уголовные дела против конкретных людей. Но они не сняли главный вопрос: как такая система могла возникнуть внутри городской медицинской инфраструктуры и существовать годами.
Суд наказал исполнителей и организаторов. Но судебный приговор не всегда отвечает на все институциональные вопросы. Кто должен был заметить теневой поток денег? Кто контролировал работу младшего персонала? Почему тревожные сигналы не приводили к быстрым решениям? Где проходила граница между халатностью, страхом, равнодушием и соучастием?
В доступных судебных материалах эти вопросы не всегда получают прямые ответы. Но для журналистского текста они важны. Потому что криминальная история заканчивается сроком. Общественная — нет.
Похоронный рынок остается зоной повышенного риска в любой стране и в любой системе, если информация о смерти, доступ к телу, документы и деньги оказываются в руках узкого круга людей без прозрачного контроля.
Дело Бурыкина показало это предельно ясно. Смерть не должна быть рынком без правил. Но там, где правила исчезают, всегда находятся те, кто делает из чужого горя порядок для себя.
Финал.
В этой истории нет одной простой морали. Есть подъезд на проспекте Культуры. Есть записи Сергея Ефимова, которые не спасли его, но помогли описать систему. Есть морги, где должность санитара давала доступ к деньгам. Есть наркологическая линия. Есть бегство за границу, задержание в Венгрии, экстрадиция, суд присяжных, приговоры 2006, 2010 и 2014 годов.
Суд доказал не все, о чем говорили следствие, участники и пресса. Но доказанного хватило, чтобы увидеть главное: криминальная власть не всегда приходит с улицы. Иногда она появляется внутри учреждения, где все привыкли к закрытым дверям и коротким распоряжениям.
Бурыкин стал символом не потому, что был необычным преступником. Его дело стало символом потому, что показало обычную слабость системы. Там, где государство оставило без жесткого контроля смерть, документы и деньги, нашлись люди, которые сделали из этого власть.
Самый тяжелый вывод не в том, что они убивали. Это установил суд. Самый тяжелый вывод в другом: прежде чем их остановили, слишком многие успели привыкнуть, что у смерти в Петербурге есть распорядители.
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