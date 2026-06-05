Санитары питерских моргов делили деньги мертвых и превратили смерть в бизнес

В этой истории нет одной простой морали. Есть подъезд на проспекте Культуры. Есть записи Сергея Ефимова, которые не спасли его, но помогли описать систему. Есть морги, где должность санитара давала доступ к деньгам. Есть наркологическая линия. Есть бегство за границу, задержание в Венгрии, экстрадиция, суд присяжных, приговоры 2006, 2010 и 2014 годов.