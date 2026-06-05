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Задержание чиновницы от образования прокомментировали в прокуратуре Костанайской области

4 июня в прокуратуре Костанайской области прокомментировали задержание руководителя отдела образования Костаная Гульсим Уразбаевой, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает телеканал «Astana TV», в производстве Департамента КНБ находится уголовное дело в отношении должностных лиц. По версии следствия, они могли быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных школам.

1 июня сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту работы и жительства фигурантов.

«В тот же день была задержана руководитель отдела образования», — говорится в новостном сюжете.

В настоящее время расследование продолжается.

Громкий скандал разгорается в правоохранительных органах Жамбылской области. Начальник административной полиции Сарысуского района был задержан коллегами по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.