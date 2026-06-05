Задержание чиновницы от образования прокомментировали в прокуратуре Костанайской области

Как передает телеканал «Astana TV», в производстве Департамента КНБ находится уголовное дело в отношении должностных лиц. По версии следствия, они могли быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных школам.
1 июня сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту работы и жительства фигурантов.
«В тот же день была задержана руководитель отдела образования», — говорится в новостном сюжете.
В настоящее время расследование продолжается.
Громкий скандал разгорается в правоохранительных органах Жамбылской области. Начальник административной полиции Сарысуского района был задержан коллегами по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.