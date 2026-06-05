Водитель пострадал при возгорании авто на Ипподромской в Новосибирске

Машина марки «Рено Логан» врезалась в опору, после чего началось возгорание. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 07:24. Первые расчеты прибыли на место через восемь минут, в 07:32. В 07:34 пожар локализовали, а уже через минуту, в 07:35, объявили ликвидацию открытого горения. Полностью потушить огонь удалось в 07:46.