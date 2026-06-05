Водитель пострадал при возгорании авто на Ипподромской в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска на улице Ипподромской утром 5 июня загорелся автомобиль после столкновения с, предположительно, электрическим столбом. Пострадавшего водителя доставили во вторую городскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.
Машина марки «Рено Логан» врезалась в опору, после чего началось возгорание. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 07:24. Первые расчеты прибыли на место через восемь минут, в 07:32. В 07:34 пожар локализовали, а уже через минуту, в 07:35, объявили ликвидацию открытого горения. Полностью потушить огонь удалось в 07:46.
На месте работали пять человек личного состава и две единицы техники.
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