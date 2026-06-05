Без кровли, без света и в сырых квартирах остались жители Жамбылской области после шторма

Сообщается, что восемь семей получили свои квадратные метры в этом доме по госпрограмме как социально уязвимые еще пять лет назад. Люди почти сразу стали жаловаться на плохое качество постройки. Говорят, жилье стало трещать по швам: штукатурка осыпалась, и стены покрывались плесенью, а потолок постоянно давал течь.