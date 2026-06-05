Без кровли, без света и в сырых квартирах остались жители Жамбылской области после шторма

Вот, посмотрите, крыши нет, в комнатах полным-полно воды. Везде вода! После ветра дождь пошел. Вон лежит крыша, улетела. Это ужас какой-то, — заявила местная жительница.
В начале недели в Мерке пронесся сильный шторм, который сорвал часть крыши, а после пошел ливень, и все затопило.
Сообщается, что восемь семей получили свои квадратные метры в этом доме по госпрограмме как социально уязвимые еще пять лет назад. Люди почти сразу стали жаловаться на плохое качество постройки. Говорят, жилье стало трещать по швам: штукатурка осыпалась, и стены покрывались плесенью, а потолок постоянно давал течь.
По словам жильцов, ни подрядчик, ни чиновники никак не реагировали на жалобы. Даже сейчас говорят, что истек гарантийный срок, однако вопрос ремонта кровли рассмотрят.
«Сейчас мы собираем материалы для восстановления кровли за счет спонсорской помощи. Подача электроэнергии уже восстановлена. По мере нашей возможности мы помогаем жителям. Также будет рассмотрен вопрос о компенсациях за испорченную технику», — заявил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Меркенского района Ербол Акек.