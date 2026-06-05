Три грузовика столкнулись и перекрыли трассу в Приморье

По предварительной информации, водитель автомобиля Foton Auman не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий грузовик точно такой же марки. Водитель первой машины потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся со стоящим тягачом Volvo FH. Транспортные средства получили серьезные повреждения и заблокировали проезжую часть.