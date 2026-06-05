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Три грузовика столкнулись и перекрыли трассу в Приморье

Машины получили серьезные повреждения.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня на 600-м километре федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» произошло серьезное ДТП с участием трех грузовиков. Из-за аварии движение по трассе оказалось полностью перекрыто. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По предварительной информации, водитель автомобиля Foton Auman не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий грузовик точно такой же марки. Водитель первой машины потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся со стоящим тягачом Volvo FH. Транспортные средства получили серьезные повреждения и заблокировали проезжую часть.

«Для минимизации заторов и обеспечения проезда транспорта организован объезд. Объездные пути осуществляются через населенные пункты Абражеевка и Осиновка», — рассказали в полиции.

О сроках восстановления движения на участке дороги специалисты сообщат дополнительно.