Три грузовика столкнулись и перекрыли трассу в Приморье

Сегодня на 600-м километре федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» произошло серьезное ДТП с участием трех грузовиков. Из-за аварии движение по трассе оказалось полностью перекрыто. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По предварительной информации, водитель автомобиля Foton Auman не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий грузовик точно такой же марки. Водитель первой машины потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся со стоящим тягачом Volvo FH. Транспортные средства получили серьезные повреждения и заблокировали проезжую часть.
«Для минимизации заторов и обеспечения проезда транспорта организован объезд. Объездные пути осуществляются через населенные пункты Абражеевка и Осиновка», — рассказали в полиции.
О сроках восстановления движения на участке дороги специалисты сообщат дополнительно.