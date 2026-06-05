На Камчатке в ДТП с пассажирским автобусом пострадали два человека

Ранее на северо-востоке Москвы водитель автомобиля сбил двухлетнего ребёнка во дворе дома на Гостиничной улице, а затем скрылся с места происшествия. По информации столичной прокуратуры, пострадавший мальчик был госпитализирован. Водитель, мужчина 1959 года рождения, установлен и задержан. Прокуратура начала доследственную проверку и взяла на контроль расследование инцидента, а также возможное привлечение водителя к ответственности по статье 264 УК РФ.