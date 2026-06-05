Знакомая сообщила о найденном в Екатеринбурге мертвым послушнике монастыря

Знакомая поведала о найденном в Екатеринбурге мертвым послушнике монастыря.
24 мая в Екатеринбурге возле гимназии № 9 обнаружили тело мужчины. Оно находилось под навесом для шкафа, предназначенного для бесплатного книгообмена. Позже выяснилось, что это 36-летний Филипп М., бывший послушник Среднеуральского женского монастыря, настоятелем которого являлся отец Сергий Романов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сейчас схимонах лишен сана и отбывает срок в колонии.
Шесть лет назад Филипп стал героем журналистского фильма о том, в каких условиях жили подростки в монастыре, как их подвергали избиениям, оказывали на психологическое давление.
По предварительной информации Филипп покончил с собой. В правоохранительных органах дело не комментируют.
Знакомая мужчины рассказала aif.ru о последнем с ним разговоре.
«Мы были одноклассниками. В последний раз он мне писал где-то в ноябре 2025 года. Спрашивал, как дела. В школьном возрасте у него сильная симпатия была ко мне, и, с его слов, все эти года он не забывал про меня… Поэтому и писал иногда. Но очень редко! Я много с ним не общалась. Насколько его помню, парень был добрый, хороший, из верующей семьи», — сказала собеседница издания.
Известно, что труп мужчины обнаружили в висящем положении. В окружении Филиппа рассказывают, что накануне смерти он собирался венчаться со своей девушкой.
В ноябре 2021 духовника и основателя Среднеуральского женского монастыря, бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) приговорили к 3,5 колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Позже ему удвоили срок, добавив обвинение в экстремизме из-за роликов с высказываниями против иудеев и католиков.
В сентябре прошлого года Романову и его помощнику Всеволоду Могучеву сократили срок наказания на месяц. В результате Романов получил 6 лет и 11 месяцев, а Могучев — 4 года и 11 месяцев колонии.
В апреле 2026 года Романова включили в реестр террористов и экстремистов. Ранее, в 2024 году, он направил в адрес президента Владимира Путина прошение о помиловании, а также просил разрешения отправиться на СВО.