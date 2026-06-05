Знакомая сообщила о найденном в Екатеринбурге мертвым послушнике монастыря

«Мы были одноклассниками. В последний раз он мне писал где-то в ноябре 2025 года. Спрашивал, как дела. В школьном возрасте у него сильная симпатия была ко мне, и, с его слов, все эти года он не забывал про меня… Поэтому и писал иногда. Но очень редко! Я много с ним не общалась. Насколько его помню, парень был добрый, хороший, из верующей семьи», — сказала собеседница издания.