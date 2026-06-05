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Состоял на учете: тело 56-летнего мужчины нашли в Талдыкоргане

На одной из улиц Талдыкоргана было найдено тело 56-летнего мужчины. В полиции прокомментировали произошедшее — его удалось опознать, передает МИА «Казинформ».

Источник: Nur.kz

Тело мужчины обнаружила сотрудница коммунальной службы на улице Кабанбай батыра.

Женщина незамедлительно сообщила о случившемся в полицию.

Стражи порядка заявили, что погибший состоял на учете.

"Личность мужчины установлена. Им оказался 56-летний местный житель, состоявший на профилактическом учете как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками.

Видимых признаков насильственной смерти не выявлено.

Причина смерти устанавливается", — заявили в ДП.

Полицейские также отметили, что выясняют все обстоятельства гибели.