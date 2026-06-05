Состоял на учете: тело 56-летнего мужчины нашли в Талдыкоргане

Тело мужчины обнаружила сотрудница коммунальной службы на улице Кабанбай батыра.
Женщина незамедлительно сообщила о случившемся в полицию.
Стражи порядка заявили, что погибший состоял на учете.
"Личность мужчины установлена. Им оказался 56-летний местный житель, состоявший на профилактическом учете как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками.
Видимых признаков насильственной смерти не выявлено.
Причина смерти устанавливается", — заявили в ДП.
Полицейские также отметили, что выясняют все обстоятельства гибели.