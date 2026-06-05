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За сутки в Красноярском крае потушили 33 пожара

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 33 пожара.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в крае потушили 33 пожара. В одном из них погибли два человека. В селе Подсопки Большемуртинско-Сухобузимского округа при тушении дома обнаружили тела женщины и ребенка. Очаг возгорания специалисты зафиксировали на веранде. Рассматриваются несколько версий возникновения пожара: короткое замыкание и неосторожное обращение с электроприборами.

В Канске по улице Санаторной горела брусовая баня. Причина ЧП — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Огонь на площади 30 квадратных метров ликвидировали 11 специалистов и четыре единицы техники.

Короткое замыкание в электроприборе стало причиной возгорания дома в Лесосибирске. Из здания эвакуировались пять человек, в том числе два ребенка.

Пожар на площади 144 квадратных метра потушили 16 человек личного состава.

На оказание помощи при ДТП спасатели привлекались четыре раза. Были травмированы четыре человека.