За сутки в Красноярском крае потушили 33 пожара

За прошедшие сутки в крае потушили 33 пожара. В одном из них погибли два человека. В селе Подсопки Большемуртинско-Сухобузимского округа при тушении дома обнаружили тела женщины и ребенка. Очаг возгорания специалисты зафиксировали на веранде. Рассматриваются несколько версий возникновения пожара: короткое замыкание и неосторожное обращение с электроприборами.