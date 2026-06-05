Хинштейн: 507 мирных жителей Курской области погибли из-за вторжения ВСУ

«Человеческие жизни, к сожалению, не вернуть. Это самое печальное и трагичное следствие событий в нашем регионе. По последним данным, от действий врага в Курской области погибло 507 мирных жителей, из них 446 человек находились в реестре, который мы ведём с начала прошлого года — реестре жителей, утративших связь со своими близкими», — сказал он.