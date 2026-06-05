Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ВХ»: самолет-разведчик Швеции отслеживал атаку ВСУ на Санкт-Петербург

ВВС Швеции задействовали самолет-разведчик для мониторинга последствий атаки ВСУ на Петербург.

Источник: Аргументы и факты

Военно-воздушные силы Швеции задействовали самолет S102B Korpen, оснащенный комплексом радиотехнической и радиоэлектронной разведки, для мониторинга последствий атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Согласно предоставленной информации, после завершения налета комплексы противовоздушной обороны могут инициировать активацию радиолокационных станций с целью проверки и калибровки их работы.

Бортовая аппаратура компании Saab на самолете-разведчике Швеции, как отмечается в публикации, пыталась перехватить эти импульсы.

«Бортовая аппаратура Saab на Korpen перехватывает эти импульсы, фиксируя их точную частоту, длительность, период повторения и диаграмму направленности», — отмечает Telegram-канал.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ударами дронов по гражданским целям в дни проведения ПМЭФ Киев пытался запугать Россию на фоне своих неудач на поле боя.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше