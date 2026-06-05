«ВХ»: самолет-разведчик Швеции отслеживал атаку ВСУ на Санкт-Петербург

Военно-воздушные силы Швеции задействовали самолет S102B Korpen, оснащенный комплексом радиотехнической и радиоэлектронной разведки, для мониторинга последствий атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Согласно предоставленной информации, после завершения налета комплексы противовоздушной обороны могут инициировать активацию радиолокационных станций с целью проверки и калибровки их работы.
Бортовая аппаратура компании Saab на самолете-разведчике Швеции, как отмечается в публикации, пыталась перехватить эти импульсы.
«Бортовая аппаратура Saab на Korpen перехватывает эти импульсы, фиксируя их точную частоту, длительность, период повторения и диаграмму направленности», — отмечает Telegram-канал.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ударами дронов по гражданским целям в дни проведения ПМЭФ Киев пытался запугать Россию на фоне своих неудач на поле боя.