Девочка пострадала при столкновении иномарок в Новосибирске

ДТП произошло в 20:25 у дома № 30. Женщина 1966 года рождения за рулем Volkswagen Tiguan почувствовала себя плохо во время движения. Она выехала на встречную полосу и врезалась в Lexus LX 570, которым управлял мужчина 1983 года рождения.