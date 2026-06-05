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Девочка пострадала при столкновении иномарок в Новосибирске

В результате столкновения пострадала пассажирка Volkswagen Tiguan.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 4 июня в Центральном районе Новосибирска на улице Семьи Шамшиных столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

ДТП произошло в 20:25 у дома № 30. Женщина 1966 года рождения за рулем Volkswagen Tiguan почувствовала себя плохо во время движения. Она выехала на встречную полосу и врезалась в Lexus LX 570, которым управлял мужчина 1983 года рождения.

В результате столкновения пострадала пассажирка Volkswagen Tiguan — девочка 2019 года рождения. Характер полученных травм уточняется.