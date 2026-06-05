Стали известны подробности о причине смерти омича на отдыхе в Турции

Дипломаты уточнили, что криминальный след в происшествии отсутствует, а страховая компания признала случай страховым. В настоящее время сотрудники консульства взаимодействуют с туроператором и страховым агентом для оформления всех необходимых документов и скорейшей репатриации тела на родину.