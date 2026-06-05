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Стали известны подробности о причине смерти омича на отдыхе в Турции

Страховая компания уже оформила случай, тело готовят к отправке домой.

Источник: Соцсети

Генеральное консульство РФ в Анталье официально подтвердило, что 50-летний турист из Омской области, скончавшийся 3 июня в отеле Аланьи, умер по естественным причинам, сообщает ТАСС.

Дипломаты уточнили, что криминальный след в происшествии отсутствует, а страховая компания признала случай страховым. В настоящее время сотрудники консульства взаимодействуют с туроператором и страховым агентом для оформления всех необходимых документов и скорейшей репатриации тела на родину.

Напомним, Максима Шелкового нашла бездыханным его супруга в номере отеля в районе Окурджалар. Вскрытие проводилось в Институте судебной медицины Аланьи согласно местному законодательству.

Ранее мы рассказывали, что стало известно, кем был омич, погибший на отдыхе в Турции.