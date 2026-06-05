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Хинштейн: 700 жителей Курской области были госпитализированы из-за вторжения ВСУ

В больницы Курской области поступили более 700 человек, получивших ранения различной тяжести из-за вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в регион. Об этом ТАСС рассказал губернатор Александр Хинштейн на ПМЭФ.

«Более 700 человек были госпитализированы в больницы с самими разными ранениями: и незначительной тяжести, и тяжёлыми. В регионе развёрнута многоуровневая система оказания медицинской помощи», — уточнил Хинштейн.

К лечению привлечены не только региональные медики, но и специалисты федерального Минздрава, ФМБА и Центра медицины катастроф. Пациентов в тяжёлом состоянии при необходимости транспортируют в Москву санитарной авиацией для дальнейшего лечения.

Ранее Александр Хинштейн заявил, что 507 мирных жителей Курской области погибли в результате нападения ВСУ. По словам губернатора, 446 погибших находились в реестре жителей, которые утратили связь со своими близкими. Этот список в Курской области ведут с начала прошлого года.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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