Хинштейн: 700 жителей Курской области были госпитализированы из-за вторжения ВСУ

Ранее Александр Хинштейн заявил, что 507 мирных жителей Курской области погибли в результате нападения ВСУ. По словам губернатора, 446 погибших находились в реестре жителей, которые утратили связь со своими близкими. Этот список в Курской области ведут с начала прошлого года.