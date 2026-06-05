Новосибирец отправился на принудительные работы за убийство при превышении самообороны

Всё произошло днём 23 февраля 2026 года в цокольном помещении для дворников одного из жилых домов. Между подсудимым и потерпевшим вспыхнула словесная перепалка, в ходе которой оппонент схватил со стола нож и ударил обвиняемого в кисть правой руки. Завязалась драка. Обвиняемому удалось перехватить оружие, однако на этом он не остановился.