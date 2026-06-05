Стали известны личности погибших в крушении вертолета в Великобритании

В Великобритании почтили память лейтенанта Королевского военно-морского флота Лили-Мэй Фишер, погибшей в результате крушения военного вертолета в графстве Девон. Об этом сообщает Daily Star, материал перевел aif.ru.
Семья военнослужащей выразила скорбь по поводу утраты, назвав ее выдающимся человеком. Ранее Фишер также была известна благодаря участию в телевизионном шоу Take Me Out.
Трагедия произошла в районе Суртон-Даун неподалеку от Окехамптона ранним утром 4 июня. Вместе с 31-летней Фишер погибли лейтенант-командир Крис Гейсон и старший унтер-офицер Оуэн Грин. Обстоятельства авиакатастрофы продолжают выясняться.
Лили-Мэй Фишер вошла в историю как единственная женщина-коммандос Королевского военно-морского флота Великобритании. Помимо службы, она активно вела страницы в социальных сетях, где рассказывала о своем профессиональном пути и опыте женщины в вооруженных силах, стремясь вдохновлять других на достижение целей и карьерное развитие.
Ранее коллегия присяжных федерального суда в Чикаго вынесла решение о взыскании с корпорации Boeing компенсации в размере 49,5 миллиона долларов в пользу родственников Самьи Стумо, которая погибла в авиакатастрофе самолета 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines.