Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны личности погибших в крушении вертолета в Великобритании

Единственная женщина-коммандос ВМС Британии погибла в авиакатастрофе.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании почтили память лейтенанта Королевского военно-морского флота Лили-Мэй Фишер, погибшей в результате крушения военного вертолета в графстве Девон. Об этом сообщает Daily Star, материал перевел aif.ru.

Семья военнослужащей выразила скорбь по поводу утраты, назвав ее выдающимся человеком. Ранее Фишер также была известна благодаря участию в телевизионном шоу Take Me Out.

Трагедия произошла в районе Суртон-Даун неподалеку от Окехамптона ранним утром 4 июня. Вместе с 31-летней Фишер погибли лейтенант-командир Крис Гейсон и старший унтер-офицер Оуэн Грин. Обстоятельства авиакатастрофы продолжают выясняться.

Лили-Мэй Фишер вошла в историю как единственная женщина-коммандос Королевского военно-морского флота Великобритании. Помимо службы, она активно вела страницы в социальных сетях, где рассказывала о своем профессиональном пути и опыте женщины в вооруженных силах, стремясь вдохновлять других на достижение целей и карьерное развитие.

Ранее коллегия присяжных федерального суда в Чикаго вынесла решение о взыскании с корпорации Boeing компенсации в размере 49,5 миллиона долларов в пользу родственников Самьи Стумо, которая погибла в авиакатастрофе самолета 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines.