Стали известны личности погибших в крушении вертолета в Великобритании

Лили-Мэй Фишер вошла в историю как единственная женщина-коммандос Королевского военно-морского флота Великобритании. Помимо службы, она активно вела страницы в социальных сетях, где рассказывала о своем профессиональном пути и опыте женщины в вооруженных силах, стремясь вдохновлять других на достижение целей и карьерное развитие.