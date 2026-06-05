Подрядчика-афериста задержали в Иркутске за кражу 14 млн бюджетных средств

Как рассказали в пресс-службах регионального ГУ МВД России и СУ СК РФ, находясь на должности директора подрядной организации, житель Иркутского района похитил крупную сумму бюджетных средств муниципального образования в ходе строительства объектов особой экономической туристической зоны. По данному факту преступления возбудили уголовное дело.