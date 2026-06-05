Подрядчика-афериста задержали в Иркутске за кражу 14 млн бюджетных средств

IrkutskMedia, 5 июня. В Иркутской области выявили факт хищения 14 млн рублей подрядчиком, который выполнял работы в туристической зоне Слюдянского района. Хищения совершены в 2022 году.
Как рассказали в пресс-службах регионального ГУ МВД России и СУ СК РФ, находясь на должности директора подрядной организации, житель Иркутского района похитил крупную сумму бюджетных средств муниципального образования в ходе строительства объектов особой экономической туристической зоны. По данному факту преступления возбудили уголовное дело.
Дальнейшие разбирательства установили, что часть незаконно присвоенных денег была легализована злоумышленником. Следователи установили, что путём заключения фиктивных сделок мужчина перевёл на счёт юридического лица свыше 8 млн рублей.
Сотрудниками регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств, приобретённых преступным путём в крупном размере). Мужчину взяли под стражу в зале суда.
Расследование продолжается.
Ранее агентство рассказывало, что жителя Иркутска осудили за хищение более 16 млн рублей при двойном преступлении. Мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.