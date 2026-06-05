«Я убил человека греха»: 81-летнего актёра Джеймса Хэнди зарезал его пасынок

На месте происшествия полицейские обнаружили Хэнди без сознания во дворе дома с множественными ножевыми ранениями в грудь. Актёра срочно доставили в больницу, где он скончался. 44-летний Майкл Гледхилл сам помахал полицейским и признался, что он тот, кого они ищут. Гледхилл — сын подруги Хэнди, на момент нападения он жил с матерью. Его арестовали по подозрению в убийстве. Сумма залога составляет 2 миллиона долларов.