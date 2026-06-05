Игравшего в фильме «Джуманджи» актера зарезали в США

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование убийства актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в популярных американских фильмах. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.
Инцидент произошел в районе Тарзана после того, как в правоохранительные органы поступило сообщение от мужчины, заявившего о совершенном преступлении.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 81-летнего Хэнди во дворе его дома с ножевыми ранениями. Актера в бессознательном состоянии доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Вскоре после госпитализации он скончался от полученных травм.
Подозреваемым по делу проходит 44-летний Майкл Гледхилл, который, по данным следствия, сам сообщил полицейским о своей причастности к произошедшему. Ему предъявлено обвинение в убийстве, а размер залога установлен на уровне двух миллионов долларов.
Джеймс Хэнди за годы карьеры снялся в фильмах «Арахнофобия», «К-9: Собачья работа», «Джуманджи» и других картинах, а одной из его последних работ стала роль в блокбастере «Топ Ган: Мэверик».
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