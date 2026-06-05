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Игравшего в фильме «Джуманджи» актера зарезали в США

Полиция Лос-Анджелеса расследует убийство актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в фильмах «К-9: Собачья работа» и «Джуманджи».

Источник: Аргументы и факты

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование убийства актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в популярных американских фильмах. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Инцидент произошел в районе Тарзана после того, как в правоохранительные органы поступило сообщение от мужчины, заявившего о совершенном преступлении.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 81-летнего Хэнди во дворе его дома с ножевыми ранениями. Актера в бессознательном состоянии доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Вскоре после госпитализации он скончался от полученных травм.

Подозреваемым по делу проходит 44-летний Майкл Гледхилл, который, по данным следствия, сам сообщил полицейским о своей причастности к произошедшему. Ему предъявлено обвинение в убийстве, а размер залога установлен на уровне двух миллионов долларов.

Джеймс Хэнди за годы карьеры снялся в фильмах «Арахнофобия», «К-9: Собачья работа», «Джуманджи» и других картинах, а одной из его последних работ стала роль в блокбастере «Топ Ган: Мэверик».

Ранее в Таиланде было найдено тело 33-летнего британского актёра Джордана Райта.

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