Игравшего в фильме «Джуманджи» актера зарезали в США

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 81-летнего Хэнди во дворе его дома с ножевыми ранениями. Актера в бессознательном состоянии доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Вскоре после госпитализации он скончался от полученных травм.