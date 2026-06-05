Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Омской области произошло 14 пожаров и 6 ДТП

Спасатели также потушили два возгорания травы и зафиксировали четыре термоточки.

Источник: МЧС РФ

Главное управление МЧС России по Омской области опубликовало сводку за минувшие дежурные сутки.

За это время пожарные ликвидировали 14 возгораний. Кроме того, спасатели шесть раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Также за сутки зафиксированы два возгорания травы и четыре термоточки в трёх районах области. Лесных пожаров не зарегистрировано.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три дня в регионе ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра до 20 метров в секунду, кратковременные дожди, грозы, 4 и 5 июня возможен град. Температура воздуха ночью +11…+18°, днём +21…+31°.

Ранее мы рассказывали, что в Таврическом районе огонь уничтожил хозпостройки на площади 161 квадратов.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше