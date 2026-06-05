За сутки в Омской области произошло 14 пожаров и 6 ДТП

Главное управление МЧС России по Омской области опубликовало сводку за минувшие дежурные сутки.
За это время пожарные ликвидировали 14 возгораний. Кроме того, спасатели шесть раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Также за сутки зафиксированы два возгорания травы и четыре термоточки в трёх районах области. Лесных пожаров не зарегистрировано.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три дня в регионе ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра до 20 метров в секунду, кратковременные дожди, грозы, 4 и 5 июня возможен град. Температура воздуха ночью +11…+18°, днём +21…+31°.
Ранее мы рассказывали, что в Таврическом районе огонь уничтожил хозпостройки на площади 161 квадратов.