За сутки в Омской области произошло 14 пожаров и 6 ДТП

За это время пожарные ликвидировали 14 возгораний. Кроме того, спасатели шесть раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Также за сутки зафиксированы два возгорания травы и четыре термоточки в трёх районах области. Лесных пожаров не зарегистрировано.