В Новосибирске задержали мужчину, собака которого напала на прохожего

В Новосибирске в Акатуйском жилмассиве 1 июня местный житель натравил свою собаку на прохожего и избил его. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но позже его задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.