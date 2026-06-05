В Новосибирске задержали мужчину, собака которого напала на прохожего

В Новосибирске в Акатуйском жилмассиве 1 июня местный житель натравил свою собаку на прохожего и избил его. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но позже его задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Напомним, мужчина гулял с собакой без поводка и намордника, находясь в состоянии опьянения. Пес набросился на другую собаку. Случайный прохожий сделал замечание хозяину животного. В ответ тот ударил гражданина и натравил на него свою собаку. После этого нападавший ушел.
Следователи отдела полиции № 8 «Кировский» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Оперативники нашли и задержали 31-летнего уроженца Томской области. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для него.