Район поисков Усольцевых в Красноярском крае закрыли для посторонних

Территорию в Красноярском крае, где идут поиски семьи Усольцевых, закрыли для посторонних. Как сообщает ТАСС, доступа нет журналистам и неподготовленным добровольцам.
Напомним, что 4 июня в Кутурчинском Белогорье начались поиски, в которых участвуют спасатели, сотрудники силовых ведомств, специалисты Госохотнадзора. Задействовано около 80 человек. Доступ неподготовленным людям в тайгу закрыт, установлен блокпост.
— Волонтеры обеспечивают аналитическую поддержку, работают с картографическими данными, помогают с организацией связи, — рассказали ТАСС в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Поиски продлятся до 9 июня.
Семья Усольцевых — Ирина и Сергей и их пятилетняя дочь — бесследно исчезли в сентябре 2025 года. Основной версией следствия остается несчастный случай.