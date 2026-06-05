Район поисков Усольцевых в Красноярском крае закрыли для посторонних

Напомним, что 4 июня в Кутурчинском Белогорье начались поиски, в которых участвуют спасатели, сотрудники силовых ведомств, специалисты Госохотнадзора. Задействовано около 80 человек. Доступ неподготовленным людям в тайгу закрыт, установлен блокпост.