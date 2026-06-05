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Район поисков Усольцевых в Красноярском крае закрыли для посторонних

На месте поисков семьи установлен блокпост.

Источник: Комсомольская правда

Территорию в Красноярском крае, где идут поиски семьи Усольцевых, закрыли для посторонних. Как сообщает ТАСС, доступа нет журналистам и неподготовленным добровольцам.

Напомним, что 4 июня в Кутурчинском Белогорье начались поиски, в которых участвуют спасатели, сотрудники силовых ведомств, специалисты Госохотнадзора. Задействовано около 80 человек. Доступ неподготовленным людям в тайгу закрыт, установлен блокпост.

— Волонтеры обеспечивают аналитическую поддержку, работают с картографическими данными, помогают с организацией связи, — рассказали ТАСС в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Поиски продлятся до 9 июня.

Семья Усольцевых — Ирина и Сергей и их пятилетняя дочь — бесследно исчезли в сентябре 2025 года. Основной версией следствия остается несчастный случай.