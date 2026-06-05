Столкновение трёх грузовиков перекрыло движение на трассе А-370 в Приморье

Ранее на Камчатке произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения пострадали два человека. В аварии травмы получили оба водителя. Угрозы их жизни, по оценке медиков, нет. Пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение. К счастью, пассажиров в салоне автобуса на момент столкновения не было — никто из посторонних граждан не пострадал.