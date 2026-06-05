Три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в ДНР

По данным ведомства, с 00:00 4 июня до 00:00 5 июня в регионе зафиксировали 11 фактов вооружённых атак. Также поступили сведения о ранениях гражданских лиц.
«С 00:00 4 июня 2026 по 00:00 5 июня 2026 года 11 фактов вооружённых атак ВФУ. Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц», — говорится в сообщении ведомства.
В управлении уточнили, что за последние 24 часа повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры. Также зафиксированы повреждения двух жилых домов.
Ранее Александр Хинштейн заявил, что 507 мирных жителей Курской области погибли в результате нападения ВСУ. По словам губернатора, 446 погибших находились в реестре жителей, которые утратили связь со своими близкими. Этот список в Курской области ведут с начала прошлого года.
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