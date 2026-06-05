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Расчёты ПВО сбили украинский дрон, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, дрон уничтожили на подлёте к городу. Другие подробности о месте падения обломков и возможных последствиях он не привёл.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО России отразили несколько атак украинских беспилотников на регионы страны. По данным Минобороны РФ, 4 июня с 08:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА самолётного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской и Курской областями, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

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