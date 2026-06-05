Расчёты ПВО сбили украинский дрон, летевший на Москву

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО России отразили несколько атак украинских беспилотников на регионы страны. По данным Минобороны РФ, 4 июня с 08:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА самолётного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской и Курской областями, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.