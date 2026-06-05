В Новосибирской области на водоёмах в 2026 году погибли 7 человек

МЧС убедительно просит жителей выбирать для отдыха только официальные пляжи, где организовано дежурство спасателей. Категорически нельзя нырять в необследованных местах из-за скрытых под водой препятствий, приближаться к проходящим судам и заходить в воду в нетрезвом состоянии. Особая ответственность лежит на родителях: детей нельзя отпускать к водоёмам одних или оставлять их без присмотра. Взрослым необходимо заранее объяснить ребёнку правила поведения у воды и пресекать любые рискованные игры на берегу, а также прыжки с неприспособленных для этого конструкций.