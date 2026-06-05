Экс-глава Росимущества Приморья получил 20 лет строгого режима за хищение имущества и взятки

«В период с июля 2021 года по март 2023 года участники преступного сообщества под руководством жителя Владивостока осуществляли хищение имущества, переданного на хранение в территориальное управление Росимущества, с целью его последующей реализации и извлечения прибыли. Для обеспечения противоправной деятельности в состав преступного сообщества был вовлечен бывший руководитель указанного управления. Он, действуя совместно с подчиненным сотрудником, систематически получал взятки за общее покровительство и содействие в совершении преступлений», — говорится в сообщении надзорного ведомства.