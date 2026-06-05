Экс-глава Росимущества Приморья получил 20 лет строгого режима за хищение имущества и взятки

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор семерым участникам преступного сообщества, в которое входил бывший руководитель территориального управления Росимущества в Приморском крае Денис Горовчук. Экс-глава ведомства получил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, организатор преступной схемы — 19 лет. Остальные фигуранты также приговорены к длительным срокам, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
«В период с июля 2021 года по март 2023 года участники преступного сообщества под руководством жителя Владивостока осуществляли хищение имущества, переданного на хранение в территориальное управление Росимущества, с целью его последующей реализации и извлечения прибыли. Для обеспечения противоправной деятельности в состав преступного сообщества был вовлечен бывший руководитель указанного управления. Он, действуя совместно с подчиненным сотрудником, систематически получал взятки за общее покровительство и содействие в совершении преступлений», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Суд назначил организатору преступного сообщества 19 лет лишения свободы, а бывшему руководителю управления Росимущества — 20 лет. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Остальные участники организованной группы также получили длительные сроки. Помимо этого, назначены дополнительные наказания в виде крупных штрафов, ограничения свободы и лишения права занимать определённые должности. По требованию государственного обвинителя в доход государства конфискованы суммы полученных взяток и все денежные средства, добытые преступным путём.
Все фигуранты признаны виновными по целому ряду статей УК РФ, включая ч. 1, 2, 3 ст. 210 (преступное сообщество), п. «б» ч. 4, ч. 5 ст. 291 (дача взятки), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 (получение взятки), п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 (незаконный оборот товаров без маркировки в особо крупном размере). Приговор пока не вступил в законную силу.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, общая сумма ущерба, причиненного федеральному бюджету, превысила 60 млн рублей. В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму свыше 600 млн рублей. Также по требованию государственного обвинителя в доход государства конфискованы суммы полученных взяток и все денежные средства, добытые преступным путём. Приговор пока не вступил в законную силу.