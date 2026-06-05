Пропавшая на Пхукете ветеринар из России вышла на связь

Пропавшая на Пхукете 43-летняя жительница Приморского края Дарья впервые за длительное время связалась с родственниками. Как сообщила координатор одной из российских волонтерских групп в Таиланде Светлана Шерстобоева, женщина вышла на связь с чужого телефона с арабским номером и рассказала, что лишилась паспорта, денег, мобильного телефона и ценных вещей.
По словам Дарьи, во время пребывания в Таиланде она познакомилась с мужчиной, работающим диджеем, и в настоящее время вместе с ним направляется к его родственникам. После сообщения женщина смогла поговорить со своей матерью и подругой.
Ранее она считалась пропавшей после того, как перестала выходить на связь в конце мая. До исчезновения Дарья сообщала знакомым о планах покинуть Пхукет и отправиться в другую страну.
Волонтеры отмечают, что за последние полтора месяца женщина заметно похудела и неоднократно обращалась за медицинской помощью и в полицию из-за различных происшествий. В настоящее время известна предполагаемая локация ее пребывания в районе Бангла-роуд на Пхукете. При этом друзья Дарьи, хорошо знающие ее много лет, считают, что ситуация остается тревожной.
Напомним, Дарья Шаньгина прилетела на Пхукет в апреле, чтобы впервые за долгие годы полноценно отдохнуть. Однако вместо расслабленного отпуска её ждали больница, полицейский участок и нападение дикой обезьяны. А затем она загадочно исчезла.