Пропавшая на Пхукете ветеринар из России вышла на связь

Волонтеры отмечают, что за последние полтора месяца женщина заметно похудела и неоднократно обращалась за медицинской помощью и в полицию из-за различных происшествий. В настоящее время известна предполагаемая локация ее пребывания в районе Бангла-роуд на Пхукете. При этом друзья Дарьи, хорошо знающие ее много лет, считают, что ситуация остается тревожной.