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Собянин: Еще один летевший к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один БПЛА, который направлялся к столице. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один БПЛА, который направлялся к столице. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву, — написал он на своей странице в мессенджере МАКС.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

4 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинский беспилотник ударил по пригородному поезду, который следовал из Луганска в Лантратовку. Уточнялось, что никто не пострадал, все 13 пассажиров были благополучно эвакуированы.

Утром 3 июня дроны ВСУ атаковали автобус сообщением в ДНР. По последним данным, погибли восемь человек. Среди раненых оказалось большое количество жителей других регионов, в том числе Ярославской области и Тывы.

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