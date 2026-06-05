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В центре Омска большегруз столкнулся с двумя легковушками

Авария произошла на перекрёстке Орджоникидзе и Кемеровской, движение затруднено на двух полосах.

Источник: Аргументы и факты

В центре Омска утром 5 июня произошло массовое ДТП с участием большегруза и двух легковых автомобилей, сообщили в редакцию omsk.aif.ru.

Авария случилась на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Кемеровской. По предварительной информации, столкнулись три транспортных средства, включая грузовую машину. Движение на участке затруднено на двух полосах. На месте работают сотрудники ДПС. Подробности и информация о пострадавших уточняются.

Ранее мы рассказывали, что в Омске водитель автобуса потерял сознание за рулём и въехал в три иномарки.