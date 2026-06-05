В центре Омска большегруз столкнулся с двумя легковушками

Авария случилась на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Кемеровской. По предварительной информации, столкнулись три транспортных средства, включая грузовую машину. Движение на участке затруднено на двух полосах. На месте работают сотрудники ДПС. Подробности и информация о пострадавших уточняются.