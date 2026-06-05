Поймали сигнал на горе: раскрыты новые детали поиска Усольцевых в тайге

В посёлок Кутурчин Красноярского края, где в последний раз перед бесследным исчезновением видели семью Усольцевых, начали массово приезжать туристы.
Живописные скалы, таёжные леса и мистическая атмосфера привлекают путешественников, несмотря на то, что здесь почти год назад пропали люди. А Следственный комитет тем временем продлил поисковые мероприятия — спасатели продолжают прочёсывать местность, но пока безрезультатно.
Почему люди не боятся ехать в место трагедии и когда поиски могут прекратить — в эксклюзивном материале aif.ru.
Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились на небольшую прогулку к скале Буратинка недалеко от посёлка Кутурчин. Машину оставили на окраине.
По воспоминаниям очевидцев, Ирина и Арина были легко одеты. На улице стояла аномальная для сентября жара — около +26 градусов. Никто и подумать не мог, что спустя всего несколько часов погода резко ухудшится, температура упадёт, а в тайге начнётся снегопад. С тех пор семью никто не видел.
Последний день семьи.
Семья Усольцевых приехала в посёлок Кутурчин, посетила местный магазин и обзорную площадку на Минской петле, а затем остановилась на ночлег на турбазе «Геосфера».
28 сентября они покинули турбазу, оставили машину недалеко от места старта и отправились на прогулку в районе горы Буратинки. Зона прогулки не обслуживалась сотовой связью. Ирина оставила телефон в машине, а сигнал телефона Сергея был пойман вечером 28 сентября примерно в 2−7 километрах от ближайших населённых пунктов. Это была последняя техническая зацепка. После этого — тишина.
Поиски начались 1 октября. В оставленной машине были найдены паспорта семьи и 300 тысяч рублей наличными. Туристического снаряжения в автомобиле не оказалось. Усольцевы ушли в тайгу налегке, без палаток, без запаса еды, без тёплых вещей. Рассчитывали, видимо, вернуться к вечеру. Не вернулись.
Как искали семью и что изменилось.
Активная фаза поисков была завершена 12 октября 2025 года из-за сложных погодных условий. В масштабных поисках участвовали более 1,5 тысячи человек: альпинисты, профессиональные спасатели, полицейские, волонтёры и местные жители.
Использовались дроны с тепловизорами, вертолёты, квадроциклы. Обследовали огромные площади леса, каменные россыпи, овраги и реки. Но никаких следов семьи обнаружить не удалось.
В середине мая 2026 года спасатели возобновили поиски. 15 и 16 мая они обследовали лесной массив и каменные россыпи (курумники) в районе Кутурчинского Белогорья. Специалисты проверили четыре крупных курумника на высоте около 1 тысячи метров и девять квадратных километров склона, по которому, предположительно, могли спускаться пропавшие. Поиски снова не дали результатов.
Старший помощник руководителя СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в эксклюзивной беседе с aif.ru так ответила на вопрос о том, когда могут прекратиться поиски семьи.
«Пока будем искать. Нам нужно точно установить, что с ними произошло», — сказала она.
Что говорят туристы, побывавшие в местах пропажи.
Несмотря на трагедию, туристы не боятся приезжать в Кутурчин. Более того, интерес к этим местам только растёт. Один из красноярских туристов Андрей рассказал, что недавно с семьей они гуляли в местах пропажи Усольцевых.
«Снега еще полно наверху. Усольцевых не встретили. На спуске сбились с тропы, навигатор завис и метров 300 шли прямо через курумник. Отклонился вправо, в восточном направлении, тропа во мху плохо просматривается, по наитию выбрал левее, пробились через бурелом. Предполагаю, что Усольцевы в условиях плохой видимости пошли вниз, но ушли с тропы вправо, в сторону реки, а там тяжко выбираться даже подготовленному», — рассказал турист.
Мужчина отметил, что на вершине горы Буратинка появилась мобильная связь. На вопрос о том, не боятся ли туристы ехать в место пропажи, Андрей ответил: «Кто хочет — ничего не боится».
Ещё одна туристка Анна, которая недавно была в районе Кутурчина, рассказала aif.ru, что с удовольствием вернулась бы туда снова.
«Я там два раза была, первый раз с группой, второй — вдвоём ходили и по темноте возвращались. Про людские страхи ничего сказать не могу, не знаю, но если у меня будет ещё возможность посетить эти восхитительные места, я обязательно ей воспользуюсь», — сказала она.
Когда могут прекратить поиски.
Адвокат Андрей Алешкин уточнил, что признать человека умершим можно только в судебном порядке.
«Признание гражданина умершим не происходит автоматически. Это вопрос, который решается исключительно в судебном порядке. Если совокупность доказательств указывает на длительное отсутствие гражданина и невозможность установить его местонахождение, суд выносит решение об объявлении лица умершим. Если Усольцевых признают умершими, то искать их не перестанут, но будут делать это менее интенсивно», — сообщил он.
Поиски семьи Усольцевых продолжаются уже почти девять месяцев. Никто не знает, что с ними случилось. Но надежда ещё остаётся. Надежда, что тайга отдаст свои тайны. Надежда, что семья найдётся живой. Надежда, что удастся хотя бы установить истину, чтобы родные могли поставить точку.