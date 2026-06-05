Поймали сигнал на горе: раскрыты новые детали поиска Усольцевых в тайге

«Я там два раза была, первый раз с группой, второй — вдвоём ходили и по темноте возвращались. Про людские страхи ничего сказать не могу, не знаю, но если у меня будет ещё возможность посетить эти восхитительные места, я обязательно ей воспользуюсь», — сказала она.