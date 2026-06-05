Взрыв прогремел на нефтяном терминале в Омане

Как уточнили два источника агентства, речь идет о портовом терминале Мина-эль-Фахаль.
Согласно информации источников, взрыв на экспортном терминале, расположенном вблизи столицы Омана Маската, произошел в результате атаки беспилотного летательного аппарата.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил «разнести» Оман в случае попытки взять под контроль Ормузский пролив. Ранее заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни заявил журналистам, что Тегеран и Маскат проводят совместные переговоры по определению нового порядка прохода судов через Ормузский пролив.