Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв прогремел на нефтяном терминале в Омане

Оман приостановил операции по погрузке на нефтяном терминале после инцидента со взрывом. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: AP 2024

Как уточнили два источника агентства, речь идет о портовом терминале Мина-эль-Фахаль.

Согласно информации источников, взрыв на экспортном терминале, расположенном вблизи столицы Омана Маската, произошел в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил «разнести» Оман в случае попытки взять под контроль Ормузский пролив. Ранее заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни заявил журналистам, что Тегеран и Маскат проводят совместные переговоры по определению нового порядка прохода судов через Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше