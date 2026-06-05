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В Севастополе приостанавливали движение пассажирского транспорта из-за тревоги

В Севастополе приостановлено движение наземного и морского пассажирского транспорта из-за объявления воздушной тревоги. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Источник: Life.ru

«Уважаемые пассажиры, учитывая действие сигнала “Воздушная тревога”, наземный и морской пассажирский транспорт не осуществляют движение до получения сигнала “Отбой воздушной тревоги”, — говорится в сообщении.

Позже поступила информация об отбое воздушной тревоги. Морской пассажирский транспорт возобновляет движение.

Ранее три мирных жителя пострадали в ДНР в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Кроме того, повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры. Также зафиксированы повреждения двух жилых домов.

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