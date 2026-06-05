Мусорные баки уберут с территории детской площадки в Хабаровском крае

В посёлке Лососина Советско-Гаванского района суд обязал администрацию убрать мусорную площадку с детской и выделить другое место для контейнеров ТКО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Управляющая компания, которая обслуживает дом на улице 8 марта, 19, обратилась с жалобой в прокуратуру из-за нарушения санитарных норм, которое беспокоит жильцов. Проведенная прокуратурой проверка подтвердила, что баки находятся в 11,3 метрах от детской горки при норме от 20 до 100 метров. Прокуратура обратилась в суд.
Администрация поселка не согласилась и сообщила, что детская площадка не зарегистрирована и не используется. Суд доводы отклонил.
— Суд постановил признать действия администрации поселка незаконными, обязать до 1 июля 2026 года определить и создать новую контейнерную площадку для жителей домов № 19 и 15А по ул. 8 Марта в поселке Лососина с соблюдением санитарных требований, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, контейнерные площадки в Хабаровске приведут в должный вид.