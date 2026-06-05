Мусорные баки уберут с территории детской площадки в Хабаровском крае

Управляющая компания, которая обслуживает дом на улице 8 марта, 19, обратилась с жалобой в прокуратуру из-за нарушения санитарных норм, которое беспокоит жильцов. Проведенная прокуратурой проверка подтвердила, что баки находятся в 11,3 метрах от детской горки при норме от 20 до 100 метров. Прокуратура обратилась в суд.