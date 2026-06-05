В Приморье укравшему шприц с наркозом ординатору смягчили приговор до трех лет

Ранее сообщалось, что ординатора приговорили к шести годам и двум месяцам колонии, но защита просила смягчить наказание. Преступление было совершено в июле 2025 года во время процедуры в операционной челюстно-лицевой хирургии медицинского комплекса ДВФУ. Подсудимый являлся ординатором первого курса и находился на производственной практике. Украденное он подменил на шприц с обычным раствором хлорида натрия.