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В Приморье укравшему шприц с наркозом ординатору смягчили приговор до трех лет

Ранее его приговорили к шести годам и двум месяцам колонии.

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд в Приморье изменил приговор ординатору, который похитил шприц с наркозом в ходе операции в медцентре ДВФУ, на три года колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.

Ранее сообщалось, что ординатора приговорили к шести годам и двум месяцам колонии, но защита просила смягчить наказание. Преступление было совершено в июле 2025 года во время процедуры в операционной челюстно-лицевой хирургии медицинского комплекса ДВФУ. Подсудимый являлся ординатором первого курса и находился на производственной практике. Украденное он подменил на шприц с обычным раствором хлорида натрия.

«Апелляционная инстанция Приморского краевого суда, проверив законность и обоснованность приговора суда первой инстанции, нашла основания для его изменения по доводам апелляционной жалобы защитника. Судебная коллегия переквалифицировала действия гражданина с п. “в” ч. 2 ст. 229 УК РФ на ч. 1 ст. 229 УК РФ (хищение наркотических средств) и назначила наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.