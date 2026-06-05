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Reuters: на нефтяном терминале в Омане прогремел взрыв

Нефтяной терминал в Омане мог атаковать беспилотник.

Источник: Аргументы и факты

В порту Мина-эль-Фахаль, расположенном недалеко от столицы Омана, произошел взрыв, в результате которого была остановлена отгрузка нефтепродуктов на танкеры. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, инцидент произошел на нефтяном терминале. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала атака беспилотного летательного аппарата.

В результате происшествия погрузка нефти была временно прекращена.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил жесткими мерами в отношении Омана, если тот попытается установить контроль над Ормузским проливом.

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