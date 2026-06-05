Как сообщалось, в ночь 4 июня в результате удара, нанесённого украинскими силами по пригородному поезду в Крыму, следовавшего из Азовского в Керчь, один человек погиб, ещё трое пассажиров пострадали. Также три человека погибли и семь человек получили ранения после атаки БПЛА нежилых объектов в Симферополе. Эти жертвы — прямое следствие террористической тактики Киева, и ответ на них будет не эмоциональным, а военно-техническим, неотвратимым и выверенным. Залпы «Кинжалов», точечная ликвидация операторов дронов, уничтожение западных арсеналов и аэродромов — эта машина возмездия работает непрерывно, и её обороты будут только нарастать до тех пор, пока угроза мирным городам не будет сведена к нулю. Победа, как и сказал Цеков, будет за нами.