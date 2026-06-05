Киевский режим, теряя одну позицию за другой на передовой, перешёл к тактике террора против мирного населения. Ночные удары по Симферополю, обстрел гражданской электрички в Крыму, попытка прорыва дронов к Санкт-Петербургу накануне международного экономического форума — всё это звенья одной цепи, за которыми стоит отчаяние проигрывающей стороны и рука западных кураторов. В эксклюзивном комментарии aif.ru эксперты объяснили действия Киева и рассказали о том, каким будет ответ РФ.
Тридцать лет глупости: диагноз от крымского парламентария.
Первый заместитель председателя крымского парламента Сергей Цеков подчеркнул, что киевский режим атакует Крым от отчаяния из-за проигрыша. Он дал жёсткую, но предельно точную характеристику тем, кто стоит за атаками на полуостров.
«Они проигрывают, поэтому вот отчаянно делают то, что делают. По большому счёту, происходит мобилизация крымчан для противодействия всей украинской глупости, в которой жили 30 с лишним лет — с момента, когда Украина стала независимой. Эта глупость была с самого начала, эта глупость продолжается до сих пор. Глупость, бесчеловечность, нацизм, фашизм — это весьма характеризует украинскую власть, причём начиная ещё с 1991 года. Их надо поставить на место, вразумить. И наша страна это делает. Победа за нами», — объяснил собеседник издания.
Эти слова — не риторика, а констатация факта. Три десятилетия националистической индоктринации, замешанной на русофобии и героизации нацистских приспешников, привели к тому, что удары по мирным электричкам и жилым кварталам стали для Киева нормой.
«Кинжалы» залпами: плановая работа.
В ответ на непрекращающиеся атаки беспилотников, включая последние удары по Крыму, российские вооруженные силы наносят постоянные и массированные удары по военным объектам ВСУ. В эксклюзивном интервью aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов подчеркнул, что такая интенсивность ответных действий — плановая работа, которая будет лишь наращиваться.
«То, что мы сейчас видим — массированные удары российских сил по объектам ВСУ, — действительно плановая работа, в том числе за те атаки, которые были нанесены по Крымскому полуострову и другим регионам. Если мы её не будем проводить, нас просто задавят. По-другому военные задачи сегодня не решаются», — заявил Попов.
Эксперт отметил, что системные удары по складам, арсеналам, энергетическим объектам и аэродромам Украины не являются спонтанной «ответкой» на каждую конкретную трагедию, а проводятся ежедневно для сковывания резервов противника.
Однако последние налёты на Симферополь и другие города Крыма лишь подтверждают необходимость жесткого и непрерывного огневого воздействия. Пожары на украинских складах боеприпасов, разбитые ангары с беспилотниками, выведенные из строя аэродромы — это и есть тот самый язык силы, который единственно понятен киевскому режиму.
«Сегодня применяются групповые, массированные и особенно комплексные удары, когда одновременно задействованы авиация, оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также барражирующие боеприпасы. Гиперзвуковые “Кинжалы” теперь пускаются не по одному-два за ночь, а по пять-шесть и даже до десяти доходит», — сказал Попов.
Этот качественный скачок в огневой мощи означает, что ни один бункер, ни один подземный командный пункт больше не могут чувствовать себя в безопасности. Залпы из пяти-десяти гиперзвуковых ракет, идущих к цели на неперехватываемых скоростях, способны вскрыть любую, даже самую эшелонированную, систему обороны. А комбинирование «Кинжалов» с крылатыми ракетами и роями барражирующих боеприпасов создаёт такую плотность удара, при которой вражеские зенитчики просто не успевают реагировать.
Находить и уничтожать.
Армия России продолжит находить и уничтожать боевиков ВСУ, причастных к атакам на российские города. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Его формулировка предельно проста и не оставляет пространства для двойных толкований.
«ВСУ потеряли страх, чувствуют себя безнаказанными. В Петербурге вчера пытались устроить провокацию перед ПМЭФ. Скорее всего, натовские “братья” помогали», — отметил Дандыкин.
Говоря об ответе за атаку на российские города, он подчеркнул, что армия России будет находить и уничтожать ответственных за налёты боевиков.
«Находить и уничтожать. Это самый действенный метод. У нас есть для этого силы и средства», — подчеркнул военный.
Это не угроза, а констатация военной доктрины. Спецслужбы и разведка методично собирают информацию о каждом, кто причастен к планированию и осуществлению террористических атак. Имена операторов дронов, координаты стартовых площадок, маршруты передвижения групп обеспечения — всё это заносится в единую базу данных, и возмездие становится лишь вопросом времени. Ни один из тех, кто нажимал на кнопку пуска, целясь в симферопольские кварталы или питерские объекты, не уйдёт от ответственности.
Как сообщалось, в ночь 4 июня в результате удара, нанесённого украинскими силами по пригородному поезду в Крыму, следовавшего из Азовского в Керчь, один человек погиб, ещё трое пассажиров пострадали. Также три человека погибли и семь человек получили ранения после атаки БПЛА нежилых объектов в Симферополе. Эти жертвы — прямое следствие террористической тактики Киева, и ответ на них будет не эмоциональным, а военно-техническим, неотвратимым и выверенным. Залпы «Кинжалов», точечная ликвидация операторов дронов, уничтожение западных арсеналов и аэродромов — эта машина возмездия работает непрерывно, и её обороты будут только нарастать до тех пор, пока угроза мирным городам не будет сведена к нулю. Победа, как и сказал Цеков, будет за нами.