В Омской области пьяный водитель без прав устроил аварию-перевёртыш с ребёнком

По предварительным данным, 4 июня 2026 года 40-летний водитель автомобиля «Тойота Марк-2», находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством, двигался по дороге Ивановка — Соляное. Мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинул автомобиль.