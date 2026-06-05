Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области пьяный водитель без прав устроил аварию-перевёртыш с ребёнком

ДТП случилось в Черлакском районе, пострадали 10-летний мальчик и женщина, прокуратура взяла ДТП на контроль.

Источник: Om1 Омск

Прокуратура Черлакского района Омской области контролирует расследование дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего.

По предварительным данным, 4 июня 2026 года 40-летний водитель автомобиля «Тойота Марк-2», находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством, двигался по дороге Ивановка — Соляное. Мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинул автомобиль.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась пассажирам: 10-летнему мальчику и 40-летней женщине.

Проверка обстоятельств происшествия продолжается, прокуратура Черлакского района держит ситуацию на контроле.