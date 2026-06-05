В Омской области пьяный водитель без прав устроил аварию-перевёртыш с ребёнком

Прокуратура Черлакского района Омской области контролирует расследование дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего.
По предварительным данным, 4 июня 2026 года 40-летний водитель автомобиля «Тойота Марк-2», находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством, двигался по дороге Ивановка — Соляное. Мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинул автомобиль.
В результате ДТП медицинская помощь потребовалась пассажирам: 10-летнему мальчику и 40-летней женщине.
Проверка обстоятельств происшествия продолжается, прокуратура Черлакского района держит ситуацию на контроле.