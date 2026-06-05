В Таиланде 28 человек пострадали в ДТП с двухэтажным пассажирским автобусом

Ранее на Камчатке грузовик Shacman выехал на встречную полосу, организованную на время дорожных работ, и столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего пострадали оба водителя. Угрозы их жизни нет, состояние оценивается как стабильное. Пассажиров в автобусе на момент аварии не было. Также в Приморском крае столкнулись три грузовика, перекрыв движение на 600-м километре трассы А-370 «Уссури».