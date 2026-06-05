Экс-продюсер Олега Газманова останется под стражей до августа

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему продюсеру Олега Газманова Филиппу Россу, обвиняемому в мошенничестве и нарушении авторских прав. Под арестом он останется до 5 августа.
Соответствующее решение огласила судья Евгения Козлова. Россу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 146 УК РФ. В начале марта он был заключен под стражу и сейчас находится в одном из московских следственных изоляторов, пишет РИА Новости.
В ходе заседания представитель следствия заявила, что причастность обвиняемого подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, а также протоколом очной ставки с Олегом Газмановым. По версии следствия, Росс не способствовал расследованию и занял позицию противодействия следственным действиям.
Прокурор поддержал ходатайство о продлении ареста. Представитель потерпевшего также выступил против смягчения меры пресечения, назвав просьбу следствия законной и обоснованной.
Защита обвиняемого настаивала на обратном. Адвокат заявил в суде, что речь идет об экономическом споре между хозяйствующими субъектами и что оснований для ареста и его дальнейшего продления не имеется. Он также отметил, что Росс и потерпевший длительное время сотрудничали и ранее претензий друг к другу не высказывали.
Кроме того, в ходе заседания стало известно, что в рамках расследования на имущество обвиняемого наложен арест.
По данным следствия, Олег Газманов признан потерпевшим по делу своего бывшего продюсера. Росс обвиняется в мошенничестве при использовании прав на музыкальные произведения и вину не признает. Защита, в свою очередь, ссылается на соглашение о расторжении договора от 31 января 2024 года, подписанное сторонами, в котором зафиксировано отсутствие взаимных, в том числе финансовых, претензий.
Согласно материалам дела, ущерб по делу о нарушении авторских прав превышает 8 млн рублей. Ранее Росс работал с Олегом и Родионом Газмановыми, Дмитрием Маликовым, Игорем Сарухановым и коллективом «Хор Турецкого».
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