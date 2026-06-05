Экс-продюсер Олега Газманова останется под стражей до августа

Защита обвиняемого настаивала на обратном. Адвокат заявил в суде, что речь идет об экономическом споре между хозяйствующими субъектами и что оснований для ареста и его дальнейшего продления не имеется. Он также отметил, что Росс и потерпевший длительное время сотрудничали и ранее претензий друг к другу не высказывали.