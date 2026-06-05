Российский турист выжил после ранения ножом в сердце во Вьетнаме

Турист из России выжил после ранения ножом в сердце во Вьетнаме. У мужчины очень редкая группа крови, и доктора боролись за его жизнь несколько дней. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
— 32-летний российский турист получил множественные ранения ножом по всему телу 2 июня. Самой серьезной была рваная рана в районе сердца длиной более трех сантиметров между ребрами. Мужчина поступил с ранениями в больницу южно-центральной провинции Кханьхоа в критическом состоянии. У него почти не прощупывался пульс, наблюдались геморрагический шок и дыхательная недостаточность, — сказано в публикации.
Отмечается, что у россиянина группа крови O Rh (-) — это очень редкая группа крови во Вьетнаме, которая встречается примерно у 0,01 процента населения.
В настоящее время полиция занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.
29 мая сообщалось, что россиянин попал в реанимацию после укуса комара во время отдыха в Африке. 37-летний мужчина вместе с супругой отправились на майские праздники на Занзибар. Через 12 дней пара вернулась домой, тогда мужчине стало плохо: у него поднялась температура, появились резкая усталость и боль в суставах, начались приступы жара и обильное потоотделение.