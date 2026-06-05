Российский турист выжил после ранения ножом в сердце во Вьетнаме

— 32-летний российский турист получил множественные ранения ножом по всему телу 2 июня. Самой серьезной была рваная рана в районе сердца длиной более трех сантиметров между ребрами. Мужчина поступил с ранениями в больницу южно-центральной провинции Кханьхоа в критическом состоянии. У него почти не прощупывался пульс, наблюдались геморрагический шок и дыхательная недостаточность, — сказано в публикации.