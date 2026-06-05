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В Белореченском Иркутской области на пожаре погибла 66-летняя женщина-инвалид

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 5 июня. Накануне утром в посёлке Белореченском на пожаре в пятиэтажном доме погибла 66-летняя женщина. Предварительно, огонь возник в одной из квартир из-за короткого замыкания электропроводки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России, звонок о пожаре поступил на пульт экстренной службы в 09.36. К месту пожара прибыли семь огнеборцев. Из горящего дома до прибытия пожарных самостоятельно смогли эвакуироваться 15 человек (пятеро из них — дети). Троих жильцов спасли специалисты газодымозащитной службы. Из подъезда шёл сильный едкий дым, поэтому для безопасности людей эвакуировали в спецприспособлениях.

Когда спасатели вскрыли квартиру на третьем этаже на кухне была обнаружена погибшая женщина-инвалид. Открытое горение на площади 12 кв. метров ликвидировали в течение пяти минут.

В управлении уточнили, что развитию пожара способствовало его позднее обнаружение.

Ранее агентство рассказывало, что короткое замыкание стало причиной девяти пожаров в Иркутской области за последние выходные прошлого месяца. Всего в регионе за 30 и 31 мая огнеборцы зафиксировали 31 возгорание.

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