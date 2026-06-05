В Белореченском Иркутской области на пожаре погибла 66-летняя женщина-инвалид

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России, звонок о пожаре поступил на пульт экстренной службы в 09.36. К месту пожара прибыли семь огнеборцев. Из горящего дома до прибытия пожарных самостоятельно смогли эвакуироваться 15 человек (пятеро из них — дети). Троих жильцов спасли специалисты газодымозащитной службы. Из подъезда шёл сильный едкий дым, поэтому для безопасности людей эвакуировали в спецприспособлениях.