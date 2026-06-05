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Ночью над Калужской областью были уничтожены 6 украинских беспилотников

В ночное время дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Калужской области были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Владислав Шапша в своём канале в «Максе» сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Источник: Life.ru

«Ночью силами ПВО уничтожены шесть БПЛА над территориями Малоярославецкого, Сухиничского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — написал он.

Губернатор сообщил, что на местах работают оперативные группы.

Ранее три мирных жителя пострадали в ДНР в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Кроме того, повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры. Также зафиксированы повреждения двух жилых домов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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