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Силы ПВО за ночь сбили 123 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили 123 украинских беспилотника над территорией России. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО за ночь уничтожили 123 украинских беспилотника над территорией России. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в Минобороны РФ.

По данным Telegram-канала МО РФ, беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

4 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по пригородному поезду, который следовал из Луганска в Лантратовку. Никто не пострадал, все 13 пассажиров были эвакуированы.

Утром 3 июня вражеские дроны атаковали автобус сообщением в ДНР. По последним данным, погибли восемь человек. Среди раненых оказалось большое количество жителей других регионов, в том числе Ярославской области и Тывы.

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