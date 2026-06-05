Врачи во Вьетнаме спасли россиянина с ножевым ранением сердца

А ранее в Свердловской области хирурги спасли мужчину с огромной опухолью на шее. Новообразование весило более двух килограммов и достигло 15,5 сантиметра в длину. Опухоль росла около девяти месяцев, но сначала пациент её игнорировал. Небольшая шишка не причиняла боли, и он не обращал на неё внимания. Тревогу вызвали изменения, которые стали заметны в зеркале. Операция заняла два часа и прошла успешно. Врачи аккуратно отделили крупные сосуды от опухоли и удалили её полностью.