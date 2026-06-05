Ивдельчанка накопила 700 тысяч рублей долга по алиментам и попала под суд

Жительницу Ивделя осудили за неуплату алиментов своему ребенку. Установлено, что 39-летнюю женщину в 2022 году обязали выплачивать средства на содержания ребенка. Размер алиментов составил ⅙ от ежемесячного дохода.
— Зная об этой обязанности, осужденная мер к исполнению решений суда не принимала — официально не трудоустроилась, иной добровольной материальной помощи длительный период времени не оказывала, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В мае 2025 женщину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание ребенка в течение двух месяцев». Ей назначили 20 часов обязательных работ.
Однако выводов женщина не сделала и накопила в общей сложности долг более 700 тысяч рублей.
Ее признали виновной в совершении преступления по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание ребенка». Ивдельский городской суд приговорил женщину к 9 месяцам принудительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.